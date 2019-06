Bridgeclub Nordhorn feiert 30-jähriges Bestehen

Nordhorn Bridge ist ein Kartenspiel für vier Personen, wobei die Gegenübersitzenden eine Mannschaft bilden. Dieselbe Kartenverteilung wird nacheinander an mehreren Tischen von verschieden Paaren gespielt. Sieger des Turniers ist das Paar, das alle Kartenverteilungen im Vergleich am besten gespielt hat.

„Bridgespielen schärft den Geist und fördert die Konzentrationsfähigkeit bis ins hohe Alter“, heißt es beim Club. Die gemeinsame Begeisterung für das vielseitige und anspruchsvolle Kartenspiel habe in den vergangenen Jahren viele Freundschaften entstehen lassen.

Das 30-jährige Bestehen nahmen die Mitglieder zum Anlass, bei schönstem Wetter einen Tagesausflug zur Burg Hülshoff im Münsterland zu machen. Der Tag klang mit einem gemütlichen Beisammensein und einem köstlichen Galabüffet aus.

Die Mitglieder des Bridgeclubs und Vorsitzende Anita Breer freuen sich jederzeit über neue Mitspieler, die am Turnierabend montags um 18 Uhr im Hotel Am Stadtring in gern gesehen sind.

Wer Kontakt per E-Mail sucht, findet ihn unter der Adresse Bridge-NOH@t-online.de