Empfehlung - Brennende Scheune in Klausheide: Zwei Verletzte

gn Nordhorn. Um 12.53 Uhr ist die Ortsfeuerwehr Nordhorn am Donnerstag zu einem Scheunenbrand am Heckenweg im Ortsteil Klausheide gerufen worden. In einer Scheune war es aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Feuer gekommen. Anwohner eines Wohnhauses in Klausheide meldeten der Feuerwehr- und Rettungsleitstelle einen Brand in der Zwischendecke eines ehemals als Stall genutzten Geräteschuppens.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/brennende-scheune-in-klausheide-zwei-verletzte-237934.html