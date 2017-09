Empfehlung - Brauchtum und Party in Nordhorn

Nordhorn. Schon lange hat der „Nordhorner Oktober“ einen festen Platz im Veranstaltungskalender der Grafschafter Kreisstadt. Am Wochenende war es so weit und das traditionelle Stadtfest ging unter dem Motto „Erntedank“ über die Bühnen der Vechteinsel. Die Veranstalter des VVV-Stadtmarketings hatten zusammen mit dem Handwerk als Partner ein umfassendes Unterhaltungsangebot für Groß und Klein auf die Beine gestellt. So zogen am Sonnabend und am verkaufsoffenen Sonntag Tausende Besucher durch die City, vorbei an allerlei Buden und Ständen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/brauchtum-und-party-in-nordhorn-208666.html