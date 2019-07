Empfehlung - Brandstiftung soll Ursache für Feuer in der Blanke sein

Nordhorn Verbranntes Holz und verrußte Wände. Die Spuren, die das Feuer in dem Einfamilienhaus am 25. Juni hinterlassen hat, sind offensichtlich. Die Feuerwehr rückt an dem Abend des Brandes mit einem Großaufgebot an, weil zunächst nicht klar ist, ob sich noch Menschen in dem Haus befinden. Unter schwerem Atemschutz betreten die Rettungskräfte das brennende Gebäude. Wie sich herausstellt, ist es leer. Unmittelbar vor Ausbruch des Feuers sollen die Bewohner nach GN-Informationen ausgezogen sein. (...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/brandstiftung-soll-ursache-fuer-feuer-in-der-blanke-sein-307408.html