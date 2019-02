Empfehlung - Brandlechter Schützen suchen neues Vereinsheim

Nordhorn Mit Bestätigungen im Amt haben die Mitglieder des Schützenvereins Brandlecht e.V. 1920 das neue Vereinsjahr eingeläutet. Bei ihrem Treffen in der Gaststätte Am Waldeck wählten die knapp 90 Mitglieder den künftigen Vereinsvorstand. Gemeinsam mit Helga Sünneker (2.) und Heiko Hüer (3.) wird Thomas Rigterink den Vereinsvorstand auch in diesem Jahr übernehmen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/brandlechter-schuetzen-suchen-neues-vereinsheim-281125.html