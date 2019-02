Empfehlung - Brandlechter Ortsfeuerwehr zieht Bilanz: 655 Einsatzstunden

Nordhorn Über 50 Prozent der Einsätze machten laut Büssis technische Hilfeleistungen aus. Insgesamt leisteten die Feuerwehrkameraden 655 Einsatzstunden; unter anderem unterstützen sie auch die Löscharbeiten beim Moorbrand in Meppen. Die Bilanz der Dienst- und Übungsstunden fiel ebenfalls beachtlich aus: Insgesamt leisteten die Ehrenamtlichen 1375 Stunden, welche sich auf 24 Dienstabende verteilten. Neben dem regelmäßigen Ausbildungsdienst nahmen neun Kameraden an Aus- und Fortbildungen auf Kreisebene oder an der ‚Niedersächsischen Akademie für Brand und Katastrophenschutz‘ teil.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/brandlechter-ortsfeuerwehr-zieht-bilanz-655-einsatzstunden-281711.html