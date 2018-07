Empfehlung - Brandlecht wird zur Wettkampfarena bei den Highland Games

Nordhorn Am Sonnabend, 4., und Sonntag, 5. August, verwandelt sich der Brandlechter Sportplatz wieder in eine Wettkampfarena. Die dritten Grafschafter Highland Games finden auf dem grünen Rasen in Brandlecht statt und verwandeln das Gelände in einen turbulenten Schauplatz umgeben von einem großen Mittelaltermarkt. Spielleute und Gaukler ziehen umher, Musik- und Tanzvorführungen werden geboten, um Jung und Alt zu unterhalten.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/brandlecht-wird-zur-wettkampfarena-bei-den-highland-games-243323.html