Brandlecht-Hestrup feiert ein fröhliches Jubiläumsfest

Nordhorn Anlässlich seines 25-jährigen Bestehens vermittelte der Verein Einblicke in Können und Engagement seiner Mitglieder – und das nicht nur innerhalb seiner Brauchtumsgruppen. „So zeigte zum Beispiel auch der neu erschienene Poesie-Bildband das Potenzial, aus dem der Heimatverein schöpfen kann“, heißt es bei den Heimatfreunden.

Mehrere Ansprachen geladener Gäste würdigten die Arbeit und die Bedeutung des Vereins sowie die ehemalige und jetzige Führung. Gelobt wurde auch der hohe Anteil von Mitgliedern bezogen auf die Einwohnerzahl (etwa zehn Prozent).

Landrat Friedrich Kethorn sowie Bürgermeister Berling überreichte man Urkunden für ihre neue Ehrenmitgliedschaft. Außerdem wurden etliche verdiente und langjährige Vereinsmitglieder gebührend geehrt. Auch in dem gut besuchten ökumenischen Gottesdienst am Sonntagmorgen wurde das Thema Heimat, diesmal von der christlichen Seite und spielerischen Seite, beleuchtet.

Bei den Kleinen kamen Hüpfburg, Kutschfahrten und vor allem der Malwettbewerb gut an. Die Erwachsenen erfreuten sich an den vielseitigen Darbietungen von eigenen Brauchtumsgruppen und Gastauftritten befreundeter Heimatvereine aus nah und fern (Altenburg/Thüringen). Für alle Altersgruppen gleich schmackhaft war das Angebot an Speisen und Getränken des Bahnhofscafés, das viele Freunde fand.

Die Bilanz des Heimatvereins Brandlecht-Hestrup: „Insgesamt ein erfreuliches Jubiläumsfest bei zudem noch schönem Wetter, an das man in Brandlecht und Hestrup gern zurückdenken wird, das aber auch noch eine Handvoll Besucher mehr verdient gehabt hätte.“

Die Trachten- und Volkstanzgruppe Brandlecht-Hestrup gehörten mit zum Programm. Foto: privat

Als Gäste mit dabei: Das Altenburger Folklore-Ensemble. Foto: privat

Als Gäste mit dabei: Die Tanzgruppe der Nordhorner Landfrauen. Foto: privat