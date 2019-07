Empfehlung - Brand in Nordhorner Mehrfamilienhaus

Nordhorn Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst sind am Donnerstagabend zur Kölner Straße in Nordhorn geeilt. Nach Angaben der Polizei ist um kurz vor 21 Uhr heißes Fett in Brand geraten. Dabei ist es offenbar zu einer Verpuffung gekommen. Dadurch wurden die Räume des Gebäudes stark verraucht. Eine elfköpfige Familie konnte sich nach ersten Informationen selbst aus dem Gebäude retten und sich in Sicherheit bringen. Einige Mitglieder der Familie mussten vom Rettungsdienst versorgt werden, bei ihnen besteht der Verdacht einer Rauchgasvergiftung. Ein größeres Feuer entstand infolge der Fett-Explosion offenbar nicht. Die Feuerwehr Nordhorn war mit mehreren Fahrzeugen vor Ort, Einsatzkräfte betraten das Gebäude unter schwerem Atemschutz. Die Feuerwehrleute lüfteten die Räumlichkeiten, um sie frei von dem giftigen Rauch zu machen. Ob die Wohnung noch bewohnbar ist, ist derzeit unbekannt. (...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/brand-in-nordhorner-mehrfamilienhaus--307305.html