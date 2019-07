Empfehlung - Brand bei Trafostation: Anwohner in Nordhorn ohne Strom

Nordhorn Ein Angler, der sich am Nachmittag am Nordhorn-Almelo-Kanal aufhielt, gab an, gegen 15.10 Uhr einen lauten Knall gehört und einen blauen Blitz gesehen zu haben. Unmittelbar danach sei es zu dem Brand auf der rund 150 Quadratmeter großen Wiese gekommen, auf der zwei Pferde weideten. Die Feuerwehr war mit 15 Einsatzkräften und drei Fahrzeugen vor Ort und konnte das Feuer schnell löschen und die Tiere in Sicherheit bringen. (...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/brand-bei-trafostation-anwohner-in-nordhorn-ohne-strom-305838.html