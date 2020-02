Empfehlung - Bovine Herpesvirus bei zwei Rinderbeständen festgestellt

Nordhorn In zwei Rinderbeständen in der Grafschaft Bentheim ist das sogenannte Bovine Herpesvirus (BHV1) aufgetreten. „Vonseiten der Veterinärabteilung des Landkreises sind die notwendigen Maßnahmen eingeleitet worden. Dazu gehören vor allem: Die Ermittlung der direkten und indirekten Kontaktbetriebe, die tierseuchenrechtliche Sperrung der betroffenen Betriebe und letztlich auch die Schlachtung beziehungsweise Tötung der Tiere“, teilt der Landkreis am Donnerstag mit. Die ersten Tiere seien schon getötet worden, auch das Landwirtschaftsministerium in Hannover, das Niedersächsische Landesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (LAVES) und die Tierseuchenkasse sind bereits informiert worden. (...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/bovine-herpesvirus-bei-rinderbestaenden-festgestellt-343082.html