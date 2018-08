Blumenkasten gerät in Brand: Feuerwehr Nordhorn rückt aus

Auf dem Balkon einer Wohnung an der Kokenmühlenstraße in Nordhorn ist am Sonntag ein kleines Feuer ausgebrochen. Ein Blumenkasten stand in Flammen, konnte von den Einsatzkräften allerdings zügig abgelöscht werden. Verletzt wurde niemand.