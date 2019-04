Empfehlung - Bluesrock-Sause zum Bandjubiläum

Nordhorn Zu einem Jubiläumskonzert hatte die Bentheimer Bluescombo „Bluespam“ in die Kornmühle eingeladen. Zu feiern gab es das zehnjährige Bestehen der Band, deren erster Auftritt im Frühjahr 2009 in der Nordhorner Gaststätte „Arno’s Köpi“ über die Bühne ging. Zehn Jahre, in denen sich das Bluespam-Quartett um den Bassisten Geert-Hermann „Pappen“ Meyer, den Schlagzeuger Frank Boestfleisch, Harmonikaspieler Heino Sluet und den Münsteraner Alex Rosenhof an der Leadgitarre und dem Gesangsmikrophon zu einer Bluesrock-Kapelle ersten Ranges entwickelt hat. Bis Punkt Mitternacht verwandelte Bluespam mit Hilfe befreundeter Gastartisten die ehrwürdige Kleinkunststätte der Kornmühle in einen South-Side-Bluesclub, in dem die Hitzegrade auf der Bühne und im Saal von Stunde zu Stunde anstiegen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/bluesrock-sause-zum-bandjubilaeum-292087.html