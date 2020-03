/ Lesedauer: ca. 2min „Blitzsitzung“ des Rates endet nach neun Minuten

In einer „Blitzsitzung“ hat der Rat der Stadt Nordhorn am Dienstagabend getagt. In nur neun Minuten wurden einstimmige Beschlüsse zum geplanten Baugebiet Oorde, zur Friedhofssatzung und zur Amtszeitverlängerung der Brandlechter Feuerwehrführung gefasst.