Blaulicht in der Blumensiedlung: Auto geht in Flammen auf

Nordhorn Ein Brand in der Nordhorner Blumensiedlung hat am Sonntagabend die Nordhorner Feuerwehr beschäftigt. Gegen 22.15 Uhr wurde eine Anwohnerin der Tulpenstraße durch einen Knall aufgeschreckt. Beim Blick auf ihr Grundstück sah sie, wie ihr Wagen in Flammen stand. Der Opel Corsa war unter einem Carport abgestellt, der ebenfalls Feuer fing. Auch zwei angrenzende Hecken und ein Gewächshaus standen zeitweise in Flammen. (...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/blaulicht-in-der-blumensiedlung-auto-geht-in-flammen-auf-318866.html