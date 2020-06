Blanke-Bücherei öffnet wieder

Nordhorn Ab Freitag, 5. Juni, öffnet die Büchereizweigstelle im Nordhorner Stadtteil Blanke wieder ihre Türen. Sie steht dann wieder mit einem umfassenden Angebot an Büchern und Medien vor allem für Kinder und Jugendliche zur Verfügung. Es gibt allerdings Einschränkungen. Bis auf Weiteres kann die Bücherei nur dienstags und freitags von 14 bis 17 Uhr besucht werden. Am Mittwoch bleibt die Zweigstelle zunächst noch geschlossen. Somit besteht zwei Mal in der Woche die Möglichkeit, Bücher und andere Medien auszuleihen und zurückzugeben. Auch Neuanmeldungen sind möglich. Alle weiteren Serviceleistungen, die einen längeren Aufenthalt voraussetzen, sind allerdings nicht zugelassen.

Um die notwendigen Hygienevorschriften und Abstandsregeln einzuhalten, werden in der Büchereizweigstelle Abstandsmarkierungen, Plexiglas-Abtrennungen sowie vorgegebene Laufwege eingerichtet. Außerdem wird nur eine begrenzte Anzahl an Personen gleichzeitig in die Räumlichkeiten eingelassen. Das Bibliotheksteam bittet daher darum, möglichst allein und nicht im Familienverband zu kommen.