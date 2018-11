Empfehlung - Birgit Klokkers leitet nun offiziell Grundschule Brandlecht

Nordhorn Damit hat die Grundschule Brandlecht nach einer längeren Zeit der Vakanz seit dem vergangenen Freitag wieder eine Schulleiterin. „Sie sind Ihre neue Aufgabe hier in Brandlecht mit großem Schwung angegangen, haben konkrete Vorstellungen von der Weiterentwicklung der Schule und haben mit Ihrem Kollegium schon einiges auf den Weg gebracht“, lobte der Schuldezernent in seiner Einführungsrede. Birgit Klokkers besitze „gute Planungs- und Organisationskompetenz“, zeichne sich auch in herausfordernden Situationen durch Ruhe und Belastbarkeit aus und sei „aufgrund ihres wertschätzenden Umgangs mit allen an der Schule tätigen Personen anerkannt und respektiert“.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/birgit-klokkers-leitet-nun-offiziell-grundschule-brandlecht-268272.html