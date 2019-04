Empfehlung - Bildungswerk verabschiedet Hygienebeauftragte

Nordhorn Das Bildungswerk der Grafschafter Wirtschaft hat mit einer Feier die Absolventen des Seminars „Hygiene in der Arztpraxis“ verabschiedet. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus Arztpraxen haben in 40 Unterrichtsstunden ihre Kenntnisse im Bereich Hygiene vertiefen können und durften nun das Zertifikat „Assistentin beziehungsweise Assistent für Praxishygiene/Hygienebeauftragte“ in Empfang nehmen. Über einen Zeitraum von sechs Monaten wurden die Vorschriften und diverse Hygienemaßnahmen vermittelt.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/bildungswerk-verabschiedet-hygienebeauftragte-291436.html