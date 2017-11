Bildergalerie: Narren vom KCA glänzen in neuem Domizil

Für die meisten Gäste wurde die Eröffnungssitzung des Nordhorner Karnevalsvereins KC Alemannia am Samstagabend zum Aha-Erlebnis. Erstmalig präsentierten sich „Die Blauen“ in ihrem neuen Domizil an der Otto-Hahn-Straße in Nordhorn.