Empfehlung - Bilder „Zwischen Himmel und Erde“ in Nordhorner Sägemühle

nomNordhorn. „Ein Drittel der Arbeiten sind neu“, kündigt die Künstlerin an, die seit 1986 Mitglied in der Ateliergemeinschaft Sägemühle ist. Eröffnet wird die Ausstellung um 11.30 Uhr. Nach der Begrüßung des neuen 1. Vorsitzenden Reinhard Prüllage wird sein Vorgänger Martin Schröer einige einführende Worte sprechen. Arno Heilgenberg an der Gitarre sorgt für den musikalischen Rahmen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/bilder-zwischen-himmel-und-erde-in-nordhorner-saegemuehle-202198.html