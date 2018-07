Biker erleidet bei Unfall in Nordhorn schwere Verletzungen

Nordhorn Mit seinem Motorrad war am Samstagnachmittag ein 51-jähriger in Nordhorn auf der Zedernstraße unterwegs, als er sich bei einem Unfall schwer verletzte. Das berichtet die Polizei. Das Vorderrad seiner Maschine berührte den Bordstein und der aus Nordhorn stammende Fahrer verlor in der Folge die Kontrolle über das Motorrad. Er stürzte zu Boden und zog sich schwere Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte den Mann in die Euregio-Klinik. An der Maschine entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro.