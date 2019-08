Empfehlung - Bibliotheksausweis für Erstklässler – Rabatt für Erwachsene

Nordhorn „Wer lesen kann, ist klar im Vorteil“ – dieser Spruch wird gerne von Menschen zitiert, die meist hämisch darauf aufmerksam machen wollen, dass jemand einen Text nicht gründlich genug gelesen hat. So flapsig der Spruch daherkommen mag, einen Funken Wahrheit trägt er scheinbar in sich. Martina Kramer, Leiterin der Stadtbibliothek Nordhorn, ihr Stellvertreter Michael Günther sowie Kerstin Spanke, Leiterin des Kulturreferates der Stadt Nordhorn, sind jedenfalls davon überzeugt: Je früher Kinder Lesen lernen, desto mehr Vorteile werden sie im Laufe ihres Lebens daraus ziehen. Deshalb wollen sie Kinder ab dem Moment des Lesenlernens für Bücher begeistern. Unter dem Schlagwort „abc – loslesen!“ geben sie einen kostenlosen Leseausweis an jeden aktuellen Nordhorner Schulanfänger. Der Clou: Jeder Erstklässler darf sich einen Erwachsenen suchen, der ihn in die Bibliothek begleitet. Der Begleiter zahlt dafür für den Zeitraum von einem Jahr nur sechs der sonst 12 Euro Jahresgebühr.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/bibliotheksausweis-fuer-erstklaessler-rabatt-fuer-erwachsene-310864.html