Empfehlung - Bezwingende Jazzmusik mit brasilianischem Flair

NordhornDie jungen Musiker um Sängerin Juliana Blumenschein begeisterten mit einer bezwingenden Mixtur von durch Samba-Rhythmen, Bossa-nova-Melancholien und brasilianischen Folkmelodien aufgeladenen Jazzsongs. Wiederholter Szenenapplaus begleitete die solistischen Ausflüge der Bandmitglieder Leander Cruz (Altsaxofon und Querflöte), Florin Küppers (Gitarre), Jan Dittmann (Kontrabass) und Jonas Esser (Schlagzeug), deren Spiel in jenem so sonnig-leichten wie virtuosen Latin-Jazz wurzelte, der einst mit Chick Corea mit seiner „Return to Forever“-Formation in die Jazz- und Popwelt einzog.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/bezwingende-jazzmusik-mit-brasilianischem-flair-321675.html