Bewohner löschen Feuer auf Balkon

gn Nordhorn. Zum Brand an einem Einfamilienhaus ist es in der Nacht zu Donnerstag an der Kurzen Straße gekommen. Ein Plastikkübel hatte nach Angaben der Polizei aus ungeklärter Ursache, gegen 0.45 Uhr, auf einem Balkon Feuer gefangen. Die Flammen breiteten sich auf das Geländer und die Überdachung aus. Die Bewohner konnten das Feuer selbstständig löschen. Verletzt wurde niemand. Der entstandene Schaden am Gebäude ist gemäß Polizei gering. Die freiwillige Feuerwehr Nordhorn war schnell vor Ort, musste aber nicht mehr eingreifen. Nach etwa einer halben Stunde war der Einsatz für sie beendet.