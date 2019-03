Empfehlung - Bewohner fürchten Feuer in Nordhorner Mehrparteienhaus

Nordhorn Hinter den Fenstern eines dreigeschossigen Mehrparteieinhauses in der Württemberger Straße in Nordhorn flackerte es am Sonntagabend verdächtig. Eine besorgte Nachbarin vermutete ein Feuer und alarmierte die Rettungskräfte. Augenscheinlich war für sie zunächst kein Brand auszumachen. Unter Atemschutz suchten Feuerwehrleute das große Gebäude ab. Von außen warfen die Rettungskräfte mit Hilfe der Hubrettungsbühne einen Blick in die Wohnungen. Ein Feuer konnten die freiwilligen Helfer nicht ausfindig machen. Offenbar war es eine gedimmte Beleuchtung in einer Obergeschosswohnung, die für die Nachbarin wie das Lodern von Flammen aussah. (...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/bewohner-fuerchten-feuer-in-nordhorner-mehrparteienhaus--284757.html