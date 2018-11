Empfehlung - Beweisaufnahme gegen Verkehrsrowdy muss fortgesetzt werden

Nordhorn Laut Anklage war ein 21-jähriger Nordhorner mit seinem „Golf“ am 16. Juni auf dem Gildehauser Weg in Richtung Blanke unterwegs, als er vor der Kreuzung Marienstraße zu einem Überholmanöver ansetzte. Dabei übersah er, dass die vor ihm fahrenden Fahrzeuge wegen eines überquerenden Radfahrers stoppten. Er konnte nicht mehr bremsen oder wollte es vielleicht auch nicht, um Zeit zu gewinnen, und schoss auf der Gegenfahrbahn links an den Autos vorbei auf die Kreuzung zu. Dabei überfuhr er eine Verkehrsinsel im Kreuzungsbereich und erwischte den Fahrradfahrer am Hinterrad. Der wurde mit schweren Platzwunden und Prellungen ins Krankenhaus eingeliefert und musste dort drei Tage lang stationär behandelt werden. Am E-Bike des Opfers entstand ein Schaden in Höhe von 1000 Euro.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/beweisaufnahme-gegen-verkehrsrowdy-muss-fortgesetzt-werden-268701.html