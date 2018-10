Blick in den Koffer: Gerhard Naber, Vorstandsmitglied der Hospizhilfe, zeigt, was er auf seiner „letzten Reise“ mitnehmen würde: Ernst Blochs dreibändiges Werk „Das Prinzip Hoffnung“, welches er noch nie am Stück gelesen hat und Fotos seiner Familie. Gemeinsam mit der Stadtpfarrei St. Augustinus – hier vertreten durch Gemeindereferentin Birgitt Wernicke – veranstaltet die Hospizhilfe die Ausstellung „Ein Koffer für die letzte Reise“.Foto: Hamel