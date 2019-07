Empfehlung - Bewährungsstrafe nach Dänemark-Tour unter Kokain-Einfluss

Nordhorn Am Morgen des 1. Februar 2018 geriet ein damals 63-jähriger Niederländer am Grenzübergang auf der A30 in eine Fahrzeugkontrolle. Die Beamten entdeckten eine sogenannte „Anscheinswaffe“. Dabei handelt es sich um keine echte Pistole, sondern um ein Spielzeug, das kaum von einer echten Waffe zu unterscheiden ist. In der Geldbörse des Mannes, der allein unterwegs war, wurden anschließend 8,48 Gramm Kokain und geringe Mengen anderer Substanzen entdeckt. Außerdem stellte sich heraus, dass er als Fahrer unter dem Einfluss von Drogen stand.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/bewaehrungsstrafe-nach-daenemark-tour-unter-kokain-einfluss-307278.html