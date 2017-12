Betrunkener Radfahrer verletzt Polizisten

gn Nordhorn. Ein Polizeibeamter ist in der Nacht auf Freitag in Nordhorn schwer verletzt worden, teilt die Polizei mit. Ein 33-jähriger Nordhorner ist gegen 1.35 Uhr wegen Trunkenheit im Verkehr auf einem Fahrrad aufgefallen. Eine Polizeistreife ordnete eine Blutprobe an, der sich der Mann widersetzt haben soll. Außerdem soll er die Polizisten beleidigt haben. Daraufhin wollten die Beamten ihn in Gewahrsam nehmen und ihn dazu in einen Streifenwagen setzen.

Doch dagegen wehrte sich der 33-Jährige und trat nach einem der eingesetzten Polizeibeamten. Dabei wurde der 30-jährige Polizist am Finger verletzt. Er musste anschließend in der Euregio-Klinik in Nordhorn behandelt werden und ist aufgrund einer schweren Verletzung am Finger vorerst nicht mehr dienstfähig. Der 33-jährige Nordhorner verbrachte die Nacht in einer Gewahrsamszelle. Ein Test ergab eine Atemalkoholkonzentration von 1,90 Promille. Er muss sich wegen Widerstands gegen Polizeibeamte und Beleidigung verantworten.