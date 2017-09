Betrunkener Ladendieb auf frischer Tat ertappt

gn Nordhorn. Ein 28-jähriger Mann ist am Freitagmittag bei einem Lebensmittelgeschäft am Ootmarsumer Weg mit einem geplanten Ladendiebstahl gescheitert. Der Täter wollte zwei Flaschen hochprozentigen Alkohol klauen, indem er die Flaschen in seiner Oberbekleidung versteckte. Als er den Kassenbereich, ohne zu zahlen, verließ, wurde der Mann angesprochen und händigte das Diebesgut aus. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab bereits einen Wert von 4,43 Promille.