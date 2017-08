Betrunkener Kneipen-Einbrecher stiehlt zwei Tresore

Wenig Freude hatte ein 34-jähriger Mann an der Beute eines Einbruchs in eine Gaststätte an der Ochsenstraße. Erst rutschte ihm ein erbeuteter Tresor in die Vechte, dann führte die Aufzeichnung einer Überwachungskamera zu seiner schnellen Verhaftung.