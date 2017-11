Empfehlung - Betrunkener Fahrer verursacht Auffahrunfall

gn Nordhorn. Ein betrunkener Autofahrer hat am Donnerstagmorgen auf der Friedrich-Ebert-Straße einen Auffahrunfall verursacht. Ein 41-jähriger Opel-Fahrer fuhr gegen 7.40 Uhr in Richtung des Gildehauser Wegs. Dabei übersah er, dass vor ihm zwei Autos hielten. Der 41-Jährige stieß gegen einen Kia, der vor ihm stand. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Kia auf einen Citroen geschoben. Hinter dem Steuer des Kia saß eine 36-jährige Nordhornerin, eine 36-jährige Neuenhauserin lenkte den Citroen. Beide wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Der 41-jährige Opel-Fahrer blieb unverletzt. Die Polizeibeamten stellten jedoch fest, dass er unter Alkoholeinfluss stand. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,73 Promille. Sein Führerschein wurde sichergestellt und ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Nach Angaben der Polizei muss er sich nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und fahrlässiger Körperverletzung verantworten.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/betrunkener-fahrer-verursacht-auffahrunfall-214938.html