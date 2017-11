Betrunkener Autofahrer versucht vor Polizisten zu flüchten

gn Nordhorn. Die Polizei Nordhorn hat am Sonntagnachmittag einen 40-jährigen Mann festgenommen. Dabei leistete er einer Polizeimeldung zufolge erheblichen Widerstand. Zeugen hatten denn Mann dabei beobachtet, wie er betrunken mit seinem Auto unterwegs gewesen ist. Als er von Polizisten an seiner Wohnanschrift kontrolliert werden sollte, versuchte er, sich in seine Wohnung zu flüchten. Die Beamten holten ihn ein und nahmen den 40-Jährigen fest. Weil er sich massiv wehrte, wurden ihm Handfesseln angelegt. Der Mann beruhigte sich auch auf der Wache der Polizei nicht. Auch während der durch einen Arzt vorgenommenen Blutentnahme wehrte er sich dagegen.Der Mann wird sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und Widerstandes gegen Polizeibeamte verantworten müssen.

