Betrunkene Frau läuft über Osttangente zur Tankstelle

gn Nordhorn. Eine 47-jährige Frau ist am Dienstagmittag betrunken über die Osttangente in Nordhorn gelaufen. Wie die Polizei berichtet, wollte die Frau mit 2,67 Promille zur nächsten Tankstelle laufen, da ihr Auto mit leerem Tank liegen geblieben ist. Ein Zeuge beobachtete die Frau und verständigte die Polizei. „Die Frau räumte unumwunden ein, vor Fahrtantritt Alkohol getrunken zu haben. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,67 Promille“, teilt die Polizei am Mittwoch mit. Auf der Dienststelle wurde ihr eine Blutprobe entnommen. Ihr Führerschein wurde beschlagnahmt und das liegen gebliebene Auto abgeschleppt. Die 47-Jährige wird sich nun in einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten müssen.

