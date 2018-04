Empfehlung - Betrüger liefert Frau aus Nordhorn bestelltes Auto nicht

bt Nordhorn. Auf der Suche nach einem günstigen Auto war eine junge Auszubildende aus Nordhorn von einem Bekannten auf einen Mann aus Engden aufmerksam gemacht geworden. Angeblich hatte der schon mehrfach günstige Wagen vermittelt. Man verabredete sich zu einem Treffen am „Kanu-Camp“ in Nordhorn. Bereits nach kurzer Zeit war man sich einig, dass der Vermittler einen Kleinwagen für 3500 Euro besorgen sollte. Am 22. Juli 2017, einen Tag nach dem Treffen, übergab die Mutter der jungen Frau dem Mann in ihrer Wohnung das Geld. Noch am selben Tag wollte er das Fahrzeug aus Herne holen. Bis zum heutigen Tage hat die junge Frau weder ein Auto noch ihr Geld zurückbekommen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/betrueger-liefert-frau-aus-nordhorn-bestelltes-auto-nicht-232185.html