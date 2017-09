Empfehlung - Betriebsräte protestieren gegen Billiglöhne in Bussen

gn Hannover/Nordhorn. Am Mittwoch demonstrierten Verdi-Mitglieder und Betriebsräte aus Betrieben des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) vor dem Landtag in Hannover für die Verabschiedung der Novelle des Tariftreue- und Vergabegesetzes mit der Absicherung des ÖPNV in der Zukunft. Mit dabei waren auch Mitarbeiter der Bentheimer Eisenbahn und der SPD-Landtagsabgeordnete Gerd Will.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/betriebsraete-protestieren-gegen-billigloehne-in-bussen-208302.html