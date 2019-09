Empfehlung - Betrieb in der neuen Kinderkrippe in Brandlecht beginnt

Nordhorn Bunte Fähnchen flattern im Wind, Luftballongirlanden schmücken die Wände und bunt eingepackt Geschenke stehen verteilt – in Brandlecht am Alten Postweg ist am Freitag die neue Kinderkrippe „Brandlechter Mäusenest“ offiziell eröffnet worden. „Mit dem Bauablauf sind wir insgesamt sehr zufrieden und auch die Zusammenarbeit lief gut – das Ergebnis kann sich sehen lassen“, betont Gebhard Berens vom Kindergartenausschuss. 15 Kinder finden in der neuen Krippe einen Platz.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/betrieb-in-der-neuen-kinderkrippe-in-brandlecht-beginnt-316278.html