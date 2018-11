Empfehlung - Betreuungsvereine informieren auf dem Wochenmarkt Nordhorn

Nordhorn Die Arbeitsgemeinschaft der Betreuungsstelle und der Betreuungsvereine in der Grafschaft beteiligt sich an der bundesweiten Aktionswoche der katholischen Betreuungsvereine. Unter dem Motto „Wir sind da – auch für Sie!“ stellen die Betreuungsvereine vom Sozialdienst katholischer Frauen (SkF), vom Sozialdienst katholischer Männer (SkM) sowie der Caritas ihre Arbeit und ihr Beratungsangebot bundesweit in der Woche vom 12. bis zum 17. November vor. Die Arbeitsgemeinschaft in der Grafschaft besteht aus SkF, SkM und der Arbeiterwohlfahrt (Awo). Die drei Organisationen werden am Mittwoch, 14. November, auf dem Wochenmarkt in Nordhorn mit einem Stand vertreten sein und zwischen 11 und 12 Uhr dort über Vorsorgevollmacht, Betreuungsverfügung und rechtliche Betreuung informieren. „Die Themen sind unsere Schnittstelle mit der Awo“, sagt Sebo Oltrop vom SkF. Die Awo ist zwar keine katholische Organisation, wird sich aber als Mitglied der Arbeitsgemeinschaft an der Aktion beteiligen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/betreuungsvereine-informieren-auf-dem-wochenmarkt-nordhorn-265677.html