Empfehlung - Betreuungskräfte erhalten ihre Zertifikate

Nordhorn In einem Lehrgang der Volkshochschule Grafschaft Bentheim haben sich 16 Teilnehmerinnen über acht Monate berufsbegleitend zur Betreuungskraft ausbilden lassen. Sie sind nun bereit für den Einsatz in der stationären oder ambulanten Pflege, fast alle haben ein Arbeitsverhältnis in Aussicht. Betreuungskräfte kümmern sich in Pflegeeinrichtungen oder bei ambulanten Pflegediensten um die Aktivierung und Beschäftigung von pflegebedürftigen Menschen. Sie arbeiten in enger Kooperation und fachlicher Absprache mit den Pflegeteams und fördern so die Teilhabe der Patienten am sozialen Leben. Ein neuer VHS-Lehrgang startet Anfang Mai. Hierzu findet am Donnerstag, 5. März um 18.30 Uhr eine kostenlose und unverbindliche Informationsveranstaltung in der Volkshochschule statt.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/betreuungskraefte-erhalten-ihre-zertifikate-343797.html