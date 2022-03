© Westdörp, Werner

An der Heinrich-Focke-Straße im Gewerbegebiet Klausheide will die Beton- und Monierbau GmbH in diesem Jahr mit dem Bau eines neuen Firmensitzes beginnen. Die beiden geschäftsführenden Gesellschafter Oliver Renner (links) und Friedrich Quellmelz lassen dort schon mal symbolisch die ersten Bausteine fliegen. Foto: Westdörp