Besucher erkunden den Flugplatz Nordhorn-Lingen

Nordhorn Vom kleinen Modellflugzeug bis zur großen Turboprop-Maschine vom Typ Pilatus PC-12 gab es am Flugplatz Nordhorn-Lingen am Wochenende allerhand zu bestaunen: Die Trägergesellschaft des Flugplatzes, das Restaurant „Wolkenlos“ und die vier ansässigen Segel- und Motorflugvereine haben zum diesjährigen „Tag der offenen Tür“ eingeladen. Während die Resonanz am Sonnabend aufgrund des Wetters noch verhalten ausfiel, fanden am Sonntag etliche Besucher den Weg nach Klausheide. Dort konnten sie sich über die Freizeitluftfahrt informieren, den Maschinen beim Starten und Landen zusehen und auch selbst Rundflüge mitmachen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/besucher-erkunden-den-flugplatz-nordhorn-lingen-247870.html