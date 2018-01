Bestseller-Autor Sten Nadolny liest in Nordhorn

gn Nordhorn. Am Donnerstag, 18. Januar, liest der Bestseller-Autor im Rahmen der „Kornlese“ um 20 Uhr aus seinem neuesten Roman in der Nordhorner Kornmühle. Die Veranstaltungsreihe „Kornlese“ ist ein Gemeinschaftsprojekt der Stadtbibliothek, des städtischen Kulturreferats und der Buchhandlung Viola Taube.

Sten Nadolny, geboren 1942 in Zehendick an der Havel, lebt in Berlin und am Chiemsee. Seine Bücher wurden in zahlreiche Sprachen übersetzt und sind vielfach preisgekrönt. Besonders „Die Entdeckung der Langsamkeit“ gilt als moderner Klassiker der deutschsprachigen Literatur. Mit „Das Glück des Zauberers“ legt Nadolny, zuletzt gerühmt für seinen autobiografischen Roman „Weitlings Sommerfrische“ vor fünf Jahren, nun einen großen Epochen-Roman über das 20. Jahrhundert vor und erweist sich dabei als verwandlungskünstlerischer Erzähler.

Seine Hauptfigur ist Pahroc, ein genau erinnernder und auf die Zukunft neugieriger, aber sehr alter Zauberer. Er schreibt seiner Enkelin Mathilda – sie ist das titelgebende „Glück des Zauberers“ – Briefe, zwölf insgesamt, über ein paar Jahre hinweg, beginnend, als sie noch ein Säugling ist. Als Erwachsene soll sie diese Briefsammlung zu lesen bekommen. Denn der Großvater ist überzeugt, dass auch Mathilda über zauberische Fähigkeiten verfügt. So gibt er ihr Ratschläge, die verknüpft sind mit Erinnerungen an seine Erlebnisse seit dem Ersten Weltkrieg bis in die heutige Zeit. Sein letzter Brief, datiert vom Mai 2017, bricht ab, denn Pahroc stirbt in der Nacht vom 10. auf den 11. Mai, über hundertjährig.

„Allem Zauber wohnt ein Anfang inne“: So formulierte es sein Berliner Lehrmeister Schlosseck gern – und die Anfänge des Zauberers Pahroc reichen zurück in die Jahre vor dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs. Schon bald kann Pahroc durch die Lüfte spazieren, später lernt er, durch Wände zu gehen und für Sekunden aus Stahl zu sein. Als es ihm gelingt, Geld herbeizuzaubern, kann er endlich auch seine wachsende Familie ernähren. Pahroc gehört rasch zu den Großen seines heimlichen Fachs, getarnt hinter Berufen wie Radiotechniker, Erfinder und Psychotherapeut.

Doch Pahroc hat auch einen Gegenspieler: seinen Jugendfreund und Zauberkonkurrenten Schneidebein, der sich zu einem fanatischen Nazi entwickelt, und Pahroc fast fanatisch verfolgt. Diese Auseinandersetzung eskaliert schließlich in einem großen, grotesken Magier-Showdown, als die beiden 1942 in einem NS-Reichsministerium aufeinandertreffen: Da beginnt eine Tischplatte zu glühen, die Zauberer „verwandeln“ sich in Insekten oder wilde Tiere, bis Pahroc die Flucht gelingt.

„Der Leser kommt aus dem Staunen und Lachen gleichermaßen kaum noch heraus“, zeigt sich Kulturreferatsleiterin Kerstin Spanke vom Roman begeistert. „Nadolny zieht wirklich alle Register einer überschäumenden Fantasie. Sein ,Zauber‘ ist hier auch als ein Zeichen für die Freiheit der Literatur zu verstehen.“ Auch Buchhändlerin Viola Taube, eine gute Freundin des Autors, ist sich sicher: „Das wird wieder eine ganz großartige Kornlese mit einem Autor, der das Publikum mit einer lebensklugen, unerhörten Geschichte eines Mannes und seiner sehr eigenen Art des Widerstandes gegen die Entzauberung der Welt in den Bann ziehen wird“.

Eintrittskarten (26 Euro) gibt es bei der Buchhandlung Viola Taube, Hauptstraße 51.