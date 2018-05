Empfehlung - Beste Unterhaltung mit Berrytones und Frank Sinatras Liedern

Nordhorn. Zu einer musikalischen Hommage an den legendären Sänger und Entertainer Frank Sinatra hatte die Berrytones Big Band am Sonntag in den Konzert- und Theatersaal geladen. Unter der Leitung ihres britischen Dirigenten Andrew Berryman sorgten die 20 Musiker der Band mit einer Vielzahl unvergessener Sinatra-Songs aus den 1950er bis 1970er Jahren für beste Unterhaltung des in überraschend großer Zahl erschienenen Publikum.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/beste-unterhaltung-mit-berrytones-und-frank-sinatras-liedern-235223.html