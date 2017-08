Empfehlung - Beste musikalische Unterhaltung mit leichter Muse

Nordhorn. Die im Frühjahr neu formierte Kapelle hatte zu einem „Kaffeekonzert“ im Geist der leichten Muse eingeladen – und ruckzuck innerhalb von nur zwei Tagen die Aula des Klosters für ein Nachmittagskonzert und einen kurzfristig anberaumten Zusatzauftritt am Abend gleich zweifach ausverkauft. Die jeweils rund 130 Zuhörer erlebten eine musikalische Zeitreise in die Welt swingender Jazzschlager und Berliner Film- und Cabaret-Songs aus den 1920er bis 1950er Jahren. In feinen Zwirn gewandet präsentierten Neuzugang Tobias Klomp (Gesang und Moderation), Bandleader Heinz Bausen (Klavier), Jürgen Huth (Gitarre), Sabine Kluge (Geige) und die Rhythmiker Dieter Linnenbaum (Kontrabass) und Klaus Hölscher (Schlagzeug) ein zweistündiges Programm, das über weite Strecken zu einem herrlich kurzweiligen Sommervergnügen geriet. Ein Vergnügen, zu dem der leckere Kuchen aus der Klosterküche in einer halbstündigen Konzertpause einen kulinarischen Beitrag leistete.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/beste-musikalische-unterhaltung-mit-leichter-muse-202980.html