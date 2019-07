Empfehlung - Besondere Lage: Investor plant Wohnhaus auf Vechteinsel

Nordhorn Ein dreigeschossiges Gebäude mit sechs Wohneinheiten soll nach Wunsch des nicht näher benannten Investors unmittelbar am Kornmühlenarm der Vechte in der Straße Kotthook entstehen. Südlich des Baugrundstücks – am gegenüberliegenden Flussufer – befindet sich das Café Extrablatt, westlich steht die Kornmühle an der Straße Mühlendamm. Nicht zuletzt aufgrund des Standortes direkt am Vechteufer sprach Nordhorns Stadtbaurat Thimo Weitemeier von einem „besonderen Bauvorhaben“.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/besondere-lage-investor-plant-wohnhaus-auf-vechteinsel-305589.html