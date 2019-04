Empfehlung - Besondere Andacht im Forum Taizé Nordhorn

Nordhorn Gemeinsam singen, beten, in der Bibel lesen oder einfach innehalten und in der Stille verweilen – viele Christen leben ihren Glauben gerne nach dem Vorbild der „Communauté de Taizé“ aus, einem ökumenischen Orden in Frankreich, zu welchem jährlich 100.000 Jugendliche aus aller Welt pilgern. Die charakteristischen Gesänge kommen auch in zahlreichen Gottesdiensten und Gebetsfeiern außerhalb des Ursprungsorts zum Tragen, häufig gestaltet durch eigens gegründete Arbeitsgruppen. Allein 13 solcher Gruppen existieren in der hiesigen Region in einem Umkreis von rund 35 Kilometern – eine von ihnen ist das Forum Taizé Nordhorn, das bereits auf eine 27-jährige Geschichte zurückblicken kann und viermal jährlich Gebetsabende im Kloster Frenswegen veranstaltet.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/besondere-andacht-im-forum-taize-nordhorn--293927.html