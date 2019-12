Empfehlung - Bescherung für die Erdmännchen und Fuchsmangusten

Nordhorn Natürlich bekommen die Tiere im Tierpark Nordhorn keine Weihnachtsgeschenke! Wenn man sich darauf besinnt, was das Weihnachtsfest eigentlich bedeutet, dann hat das mit Tieren nahezu nichts zu tun – und mit Geschenken eigentlich auch nur ganz am Rande. Viele Menschen vergessen das leicht, aber Weihnachten ist ein religiöses, ein christliches Fest. Wir feiern die Geburt von Jesus Christus. Für die Menschen, die an Gott glauben, ist das ein sehr wichtiges Fest.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/bescherung-fuer-die-erdmaennchen-und-fuchsmangusten-336235.html