gn Nordhorn. Auch in diesem Jahr wird an der Denekamper Straße 1 in Nordhorn wieder die Technik- und IT-Messe stattfinden. Am Mittwoch, 30. Mai, beginnt um 13.30 Uhr (bis etwa 20 Uhr) die spannende Veranstaltung, zu der technikbegeisterte Menschen aller Altersklassen eingeladen sind. Schüler der Fachoberschule und des Beruflichen Gymnasiums Technik an den Gewerblichen Berufsbildenden Schulen (GBS) präsentieren ihre Projektarbeiten und geben einen Einblick in die Schulformen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/berufsschueler-zeigen-bei-messe-spannende-projektarbeiten-237615.html