Berufsbildende Schulen erhalten Spende für Digitalisierung

Nordhorn Die Digitalisierung verändert die Arbeitswelt der Zukunft und stellt die regionalen Unternehmen ebenso wie die Schulen vor erhebliche Herausforderungen. „Die Digitalisierung der Produktions- und Geschäftsabläufe kann nur dann erfolgreich gelingen, wenn sie durch qualifizierte Fachkräfte begleitet wird“, sagen Präsident Uwe Goebel und Hauptgeschäftsführer Marco Graf der Industrie- und Handelskammer (IHK) bei ihrem Besuch der Gewerblichen (GBS) und Kaufmännischen Berufsbildenden Schulen (KBS) des Landkreises Grafschaft Bentheim in Nordhorn. Sie überreichten jeder Schule eine Spende der Verwaltungs- und Wirtschafts-Akademie (VWA) Osnabrück–Emsland–Grafschaft Bentheim in Höhe von 5000 Euro.

Der Fokus der Akademie liegt auf der Entwicklung und Durchführung innovativer Bildungskonzepte für Auszubildende und Berufstätige. „Die VWA ist eine gemeinnützige Gesellschaft unserer IHK. Wir möchten mit dieser Spende die digitale Qualifizierung der künftigen Fachkräfte fördern“, so die IHK-Spitze. Hierbei spielten die Berufsbildenden Schulen eine herausgehobene Rolle. Berufsschulen müssen Goebel und Graf zufolge in modernste Technik, Lernplattformen sowie neue Medien investieren und auch die Lehrkräfte in diesen neuen Techniken intensiv schulen. „Mit der Zuwendung können wir intelligente Hard- und Software finanzieren, die die Veränderungen in den gewerblich-technischen Berufsprofilen aufgreifen“, so Holger de Vries, Schulleiter der GBS. Und Wolfgang Schönnagel, Schulleiter der KBS, ergänzt: „Wir werden mit der Spende technisches Equipment für den Unterricht in den neuen und neugeordneten IT-Berufen anschaffen.“ Beide Schulleiter freuen sich über die finanzielle Unterstützung.