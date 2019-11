Empfehlung - „Berrytones“ präsentieren Weihnachtssongs mit Big-Band-Sound

Nordhorn 2018 veranstaltete die Band erstmals unter dem Motto „Let’s swing for X-Mas“ ein Weihnachtskonzert, das mit 700 Besuchern ausverkauft war. Die Reihe wird in diesem Jahr fortgesetzt: Am Sonntag, 22. Dezember, stimmen die Musiker in der Alten Weberei in Nordhorn erneut festliche Klänge an.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/berrytones-praesentieren-weihnachtssongs-mit-big-band-sound-328355.html